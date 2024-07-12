Опубликованы фото обгоревших обломков рухнувшего в Подмосковье SSJ-100

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SHOT опубликовал фото крупным кадром с места крушения самолета под Коломной

На месте крушения самолета Sukhoi Superjet 100 работают спасатели, первые кадры с места авиакатастрофы появились в Telegram-канале SHOT .

Сотрудники Мособлпожспас работают на месте крушения самолета в Подмосковье. На опубликованных кадрах видны обугленные обломки воздушного судна и сломанные деревья.

В результате происшествия погибли три человека — два пилота и бортпроводник, которые выполняли перегоночный рейс. Пассажиров внутри воздушного судна по этой причине не было.

Ранее в Сети появились фотографии места авиакатастрофы с высоты птичьего полета. С земли, куда упал самолет, в небо поднимались клубы серо-белого дыма.