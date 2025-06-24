Опубликовано видео задержания неадеквата, швырнувшего ребенка в Шереметьеве

Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала в Telegram-канале видео задержания неадекватного мужчины в аэропорту Шереметьево. Он бросил ребенка головой о пол в здании воздушной гавани.

На записи правоохранители надели на мужчину 1994 года рождения наручники, заведя руки за спину. Его отвели в комнату полиции два силовика. Во время задержания он вел себя спокойно.

У подозреваемого установили наркотическое опьянение. Проводится проверка, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство несовершеннолетнего». Фигуранта могут посадить в колонию на 15 лет.

Волк отметила, что мужчина прилетел в Москву из египетского Каира. Инцидент произошел в зоне выдачи багажа в аэропорту Шереметьево и попал на видео.

Неадекват подошел к двухлетнему ребенку, поднял его на уровень собственного роста и с силой бросил на пол. Ребенок ударился головой и потерял сознание.

Медработники аэропорта оказали первую помощь малышу. Затем его увезли в больницу. Сейчас ребенок находится в коме. У него сломан позвоночник, диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.