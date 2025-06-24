Жесткие кадры: нападение неадеквата на ребенка в Шереметьеве попало на видео

РЕН ТВ: у ребенка, которого швырнули на пол в Шереметьеве, перелом позвоночника

Двухлетний ребенок, которого неадекват швырнул в аэропорту Шереметьево, получил тяжелейшие травмы и впал в кому. Опубликованы жесткие кадры того, как мужчина ударил малыша об пол, сообщает РЕН ТВ .

На видео запечатлено, как мужчина подошел к чужому ребенку и встал рядом с ним. Он оглянулся, а затем резко схватил малыша и с силой ударил его об пол.

После этого неадекват развел руками. В этот момент к лежавшему на полу малышу подбежали другие люди. Они отправились искать помощь. Между тем мужчина сел на пол и стал ползать по нему.

Ребенок получил перелом позвоночника и свода черепа. Врачи борются за его жизнь. В отношении неадеквата было возбуждено уголовное дело. Следователи считают, что тот был в состоянии наркотического опьянения.

Задержанный — 31-летний гражданин Белоруссии. РЕН ТВ указывает на то, что он прибыл в Шереметьево из Каира. Ранее другие СМИ заявляли, что мужчина прилетел из Кабула.