Опубликовано видео подростков перед пожаром в сауне в Прокопьевске

Подростки снимали себя на память перед пожаром в сауне в Прокопьевске

В Сети появилось видео трех подростков, которые снимали себя незадолго до смертельного пожара в сауне на Кубанской улице в Прокопьевске. Автором видео стала 17-летняя именинница Лиза, а рядом с ней была подруга Софья и друг Ярослав, сообщает SHOT .

Судя по кадрам, у подростков было хорошее настроение. Девушки с ярким макияжем позировали в камеру. В какой-то момент объектив повернули на юношу, который что-то делал в телефоне, но на секунду отвлекся, помахал рукой и улыбнулся. Этот ролик стал одним из последних, который был снят в роковой день.

Через некоторое время в сауне собралась вся компания, которая праздновала тройной день рождения. В какой-то момент начался пожар, спастись смогла только одна девочка. Еще пятеро подростков погибли.

По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело. На месте работают оперативные службы. Родственники погибших подростков приехали к сауне, но к телам несовершеннолетних их не пустили.

