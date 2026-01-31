«А у вас кто погиб?»: родственники подростков приехали к сауне в Прокопьевске

В Прокопьевске к сауне на улице Кубанской начали приезжать родственники погибших при пожаре подростков, но к зданию их никто не пускает, об этом сообщает Mash Siberia .

На опубликованных в Сети кадрах видно, что рядом с сауной толпятся люди и работают правоохранительные органы. Одна из женщин на вопрос «а у вас кто погиб?» рассказала, что потеряла крестника. Мать несовершеннолетнего тоже приехала к месту происшествия, но осталась в машине.

«У меня крестник мой (погиб — ред.), сестра где-то в машине, ей очень плохо. <…> Они там лежат под простынкой. Никого туда не пускают», — рассказала женщина, потерявшая крестника.

По словам очевидцев, двое погибших мальчиков могли утонуть в бассейне. По слухам, пожар мог начаться после этого происшествия. Однако точную хронологию случившегося установят компетентные органы.

По факту смертельного пожара в прокопьевской сауне, где погибли пять студентов местного физкультурного техникума, уже возбудили уголовное дело.

