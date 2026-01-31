В прокопьевской сауне погибли студенты физкультурного техникума

31 января в Прокопьевске Кемеровской области при пожаре в частной сауне погибли студенты местного физкультурного техникума, которые собрались для празднования сразу трех дней рождения, сообщает SHOT .

По предварительным данным, возраст жертв варьируется от 16 до 17 лет, и у троих из них праздничные даты пришлись на текущую неделю. Две девушки, обе с именем Елизавета, отмечали в сауне свои 16-й и 17-й дни рождения соответственно. К ним присоединился их товарищ Сергей, которому 28 января исполнилось 17 лет. Также погибли еще два человека — гости именинников. В общей сложности число жертв достигло пяти человек.

Спастись смогла лишь 16-летняя девушка по имени Софья. В связи с происшествием начато уголовное расследование по статье, предусматривающей ответственность за предоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

Ранее сообщалось, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС России, которые тушат пожар площадью 70 квадратных метров. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.

