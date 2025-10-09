сегодня в 14:52

Опубликовано видео момента, как отец выбросил из окна 3-летнюю дочь в Уфе

SHOT опубликовал видеозапись момента, как 34-летний житель Уфы выкидывает свою трехлетнюю дочь из окна жилого дома. Девочка в крайне тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в четверг утром в квартире пятиэтажки на улице Ульяновых. Отец объяснил свой поступок нервным срывом — якобы девочка требовала слишком много внимания.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина неожиданно выбрасывает ребенка с балкона, расположенного на 4-м этаже жилого дома.

В момент преступления отец был трезв, но, предположительно, мог находиться под действием наркотиков. Он выкидывал разные вещи с балкона, а потом схватил и дочь. При падении пострадавшая ударилась головой об асфальт и потеряла сознание.

Девочке сделали операцию, которая продолжалась два часа. У пострадавшей диагностировали сдавленно-оскольчатый перелом черепа. К настоящему моменту состояние ребенка крайне тяжелое.

Неадеквата задержали, он не сожалеет о своем поступке. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.