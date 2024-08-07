Опубликовано видео из разрушенной ВСУ Суджи Курской области

сегодня в 12:10

Появилось видео из Суджи в Курской области, которую атакует украинская армия. Кадрами поделился Telegram-канал «Родная Суджа».

На опубликованном видео заметен дым и разрушенные дома. По дороге валяются листья металла и камни. Можно заметить местного жителя, который передвигается вдоль улицы.

Украинские силы массово атаковали район Суджи FPV-дронами. По данным Минобороны России, российский регион атаковали около 300 бойцов ВСУ, а также 11 танков и 22 бронемашины.

Подготовку к этому мероприятию ВСУ осуществляли долго: копили технику, отрабатывали расчеты FPV. Как только противник кинул в бой технику, в том числе иностранную, туда полетели российские «Ланцеты» и «Искандеры».

Водитель и фельдшер скорой помощи погибли при атаке ВСУ в Судже Курской области. Украинские военные ударили дроном по машине.