«Кто же лезет в прорыв на Судже? 22-я отдельная механизированная бригада, военнослужащие территориальной обороны, РДК*, подразделения АнтиБПЛА. Лезут со всех щелей, отбиваем их, но это только начало», — говорится в сообщении.

Как уточняется, боестолкновения продолжаются весь день с утра. Авиация ВС РФ наносит удары по противнику, но бои не заканчиваются.

Подготовку к этому мероприятию ВСУ осуществляли долго: копили технику и долго молчали, отрабатывали только расчеты FPV. Как только противник кинул в бой технику, в том числе иностранную, туда полетели российские «Ланцеты» и «Искандеры».

Ранее МО РФ заявило, что противник силами до 300 бойцов из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронемашин атаковал позиции российских подразделений на украинско-российской границе в Курской области. Противник понес значительные потери в живой силе и технике.

*террористическая организация, запрещенная в РФ.