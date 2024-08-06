«Район Суджи в огне»: украинские военные массово атакуют FPV-дронами Курскую область

«Район самой Суджи в огне, враг массово применяет FPV-дроны», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как один из украинских дронов-камикадзе бьет по объекту у дорог и затем происходит взрыв. В этот момент поблизости проезжал автомобиль с мирными жителями.

Ожесточенные бои на российско-украинской границе продолжаются.

Во вторник около 8:00 украинские диверсанты попытались прорваться через границу в Курскую область. Бойцы ВС РФ отбросили противника за госграницу и продолжили добивать авиацией и артиллерией. В результате атаки ВСУ погиб 1 человек, еще 13 пострадали.

По данным Минобороны, российский регион атаковали около 300 бойцов ВСУ, а также 11 танков и 22 бронемашины. Российские военнослужащие уничтожили 6 танков, 2 БМП, 4 БТР, 3 боевые бронемашины «Козак» и инженерную машину разграждения.