Местная жительница погибла при утренней атаке ВСУ на Суджу Курской области

сегодня в 15:56

Смирнов: 1 человек погиб и 13 пострадали при атаке ВСУ на Курскую область

Один человек погиб и 13 пострадали в результате массированного обстрела украинской стороны населенных пунктов Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«К несчастью, одна жительница Суджи погибла. Приношу глубокие соболезнования ее родным и близким», — написал Морозов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что все пострадавших госпитализировали в больницы, всем им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Глава региона отметил, что в результате обстрела ВСУ повреждения получили жилые дома и автомобили. Местным жителям окажут помощь по восстановлению поврежденного имущества.

Морозов призвал жителей Курской области проявлять осторожность, доверять только официальной информации, а о подозрительных личностях или предметах сообщать в правоохранительные органы.

Ранее 20 украинских диверсантов были уничтожены при попытке прорваться на территорию России в Суджанском районе Курской области. Российские военнослужащие отбросили противника за границу РФ и продолжили добивать авиацией и артиллерией.