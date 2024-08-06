сегодня в 11:55

Mash: около 20 бойцов ВСУ погибли при попытке прорыва границы в Курской области

Около 20 украинских диверсантов погибли и 50 получили ранения в результате попытки их прорыва на территорию России в Суджанском районе Курской области, сообщает Mash .

В настоящее время боевые действия продолжаются. Российские военнослужащие отбросили бойцов ВСУ за границу РФ и продолжают добивать авиацией и артиллерией. Украинские силы малыми группами рассредоточились в посадках Шосткинского района Сумской области.

Диверсанты ВСУ начали атаку в 03:00 по Москве. Для прорыва противник использовал артиллерию и дроны-камикадзе. Затем к госгранице направилась штурмовая группа ВСУ.

Российские военные отбили атаку украинских диверсантов. Прорыва государственной границы не допущено.

По данным военкоров, наступление на Курскую область организовал глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* в качестве отвлекающего маневра от провалов украинских сил на фронте.

*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.