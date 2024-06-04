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Опубликовано видео из расстрелянного автобуса в Бибирево

Машины Росгвардии перекрыли Костромскую улицу в Москве, где неизвестный расстрелял из окна многоэтажки автобус. Видео из салона общественного транспорта опубликовал Mash .

На кадрах видно, что несколько пуль прошили стекло автобуса. Салон внутри усеян осколками стекла.

Предварительно, стреляли из пневматического оружия. Мужчине и девушке потребовалась медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в столичном районе Бибирево. Стрелка в настоящий момент разыскивают силовики.