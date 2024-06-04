Опубликовано видео из расстрелянного автобуса в Бибирево
Фото - © Telegram-канал Mash
Машины Росгвардии перекрыли Костромскую улицу в Москве, где неизвестный расстрелял из окна многоэтажки автобус. Видео из салона общественного транспорта опубликовал Mash.
На кадрах видно, что несколько пуль прошили стекло автобуса. Салон внутри усеян осколками стекла.
Предварительно, стреляли из пневматического оружия. Мужчине и девушке потребовалась медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в столичном районе Бибирево. Стрелка в настоящий момент разыскивают силовики.