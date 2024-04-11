Опубликовано видео доставки обвиняемого в нападении на полицейских в Подмосковье

В Сети появилось видео доставки обвиняемого в нападении на полицию в Подмосковье

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале опубликовала видео момента доставки обвиняемого в нападении на полицейских в Подмосковье.

На опубликованных кадрах видно, как приземляется вертолет и из него в наручниках выводят обвиняемого в нападении на полицейских. Василия Бурякова сопровождают до спецмашины вооруженные стражи порядка.

Буряков бросился в бега после нападения на полицейских вечером 7 апреля. Стражи порядка вели наблюдение за мужчиной, которого подозревали в распространении наркотиков. На требование сотрудников МВД остановиться, он открыл огонь. В результате перестрелки на месте погиб помощник участкового Сергей Е., а оперуполномоченный Григорий С., попал в больницу в тяжелом состоянии.

Злоумышленник сумел уйти от погони и добрался до Тверской области, где его задержали и доставили в Подмосковье.

Фигуранту уголовного дела уже предъявили обвинение и заключили под стражу. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.