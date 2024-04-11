Задержан байкер, подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье

В городе Белый Тверской области задержали байкера Василия Бурякова, которого подозревают в нападении на полицейских в Подмосковье. Мужчина скрывался в 410 км от места преступления, сообщает SHOT.

По предварительным данным, с М11 Буряков ушел в сторону Ржева. Там он планировал залечь на дно. Мужчину распознали уличные камеры.

Буряков в 2017 году работал связистом в «Газпромсвязи», потом открыл ИП и начал заниматься рекламой. Однако в конце прошлого года мужчина ликвидировал дело и начал подрабатывать продажей наркотиков через даркнет.

7 апреля двое сотрудников Лосино-Петровского отдела полиции прибыли к СНТ «Озон» поселка Фряново для проведения операции по задержанию наркоторговца. Дилер на требования полицейских о проведении досмотра открыл по ним огонь. Он сделал не менее 6 выстрелов из неустановленного оружия, а затем скрылся. Мужчине заочно предъявили обвинение.

В результате нападения помощник участкового Сергей Е. погиб на месте, а оперуполномоченный Григорий С. был госпитализирован в тяжелом состоянии.