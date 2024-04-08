Стали известны новые детали дела о расстреле полицейских в Подмосковье

Байкер, который расстрелял двух сотрудников полиции в Подмосковье, хорошо знал местность, так как ему удалось незамеченным выехать из поселка и добраться до федеральной трассы М-11. Об этом сообщает РЕН ТВ .

Накануне днем сотрудники МВД проводили операцию по задержанию наркоторговца. Двое полицейских следили за мужчиной около СНТ «Озон» в Подмосковье. Заметивший это наркодилер открыл по ним огонь. Старший прапорщик Сергей Е. погиб на месте, за жизнь лейтенанта Григория С. борются врачи.

Убийца направился в сторону Петербурга на черном мотоцикле Yamaha FZ6-N или на темно-зеленой «Ниве-Бронто». В Подмосковье ввели сигнал «Сирена», поиски преступника продолжаются.

В нападении подозревают 34-летнего москвича. Мужчине грозит до 20 лет тюремного заключения.