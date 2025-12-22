Опубликована сумма взяток экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой

Бывшая глава Ростовского областного суда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова получили взятки на общую сумму 21,4 млн рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как выяснилось в ходе расследования, взяточничество происходило на протяжении всего 2022 года. В то время Золотарева занимала должность председателя областного суда в Ростове.

Деньги передавались через посредников. В коррупционной схеме участвовали и другие фигуранты дела, которые сейчас находятся на скамье подсудимых.

Суммарно обвиняемые получили более 21 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре завершился судебный процесс, в ходе которого бывшую главу Ростовского областного суда Елену Золотареву приговорили к заключению сроком на 15 лет в исправительной колонии общего режима.

Суд обязал ее выплатить штраф в размере 170 миллионов рублей. Золотарева также лишена возможности занимать должности в государственных структурах, включая судебную систему, правоохранительные органы и органы местного самоуправления, в течение 15 лет. Дополнительно она лишилась звания «Ветеран труда» и государственной награды.

