Опубликован список погибших при взрыве в Нижнекамске
Поисковая операция на территории «Нижнекамскнефтехима» после взрыва завершена, появился список погибших, сообщается на сайте предприятия.
Завод принес соболезнования родным и близким погибших.
При взрыве погибли:
— Аппаков Михаил Иванович, 38 лет. «Нижнекамскнефтехим», аппаратчик перегонки 6-го разряда отделения дегазации каучуков,
— Батин Андрей Николаевич, 33 года. «Нижнекамскнефтехим», инженер производства синтетических каучуков СКД-Н,
— Газизов Данил Вагизович, 58 лет. Трест «Татспецнефтехимремстрой», слесарь-ремонтник 5-го разряда СРСУ-2,
— Гладкова Вера Петровна, 59 лет. «Нижнекамскнефтехим», аппаратчик полимеризации 5-го разряда,
— Горланов Сергей Степанович, 60 лет. «Нижнекамскнефтехим», слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6-го разряда,
— Гутов Азат Ринатович, 49 лет. «Нижнекамскнефтехим», инженер участка технического обслуживания и ремонта автоматизированных систем,
— Магсумов Алмаз Фирдависович, 35 лет. «Нижнекамскнефтехим», инженер по подготовке производства синтетических каучуков,
— Марисов Сергей Жоржевич, 49 лет. «Нижнекамскнефтехим», слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6-го разряда,
— Назипов Марат Альбертович, 27 лет. Командир отделения 29-й пожарной части отряда федеральной противопожарной службы Нижнекамского филиала управления договорных подразделений ФПС ГПС по РТ,
— Салтыков Александр Владимирович, 30 лет. «Нижнекамскнефтехим», ведущий специалист службы по капитальному строительству,
— Шагиахметов Азат Равилевич, 50 лет. Трест «Татспецнефтехимремстрой», каменщик 5-го разряда СРСУ-1,
— Шишкин Александр Федорович, 62 года. «Нижнекамскнефтехим», слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6-го разряда.
Взрыв на территории завода прогремел 31 марта. После этого начался мощный пожар. Предварительно, ЧП на мощностях СИБУРа могло произойти из-за взрыва осушителя.
