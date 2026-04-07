сегодня в 12:47

Опубликован список погибших при взрыве в Нижнекамске

Поисковая операция на территории «Нижнекамскнефтехима» после взрыва завершена, появился список погибших, сообщается на сайте предприятия.

Завод принес соболезнования родным и близким погибших.

При взрыве погибли:

— Аппаков Михаил Иванович, 38 лет. «Нижнекамскнефтехим», аппаратчик перегонки 6-го разряда отделения дегазации каучуков,

— Батин Андрей Николаевич, 33 года. «Нижнекамскнефтехим», инженер производства синтетических каучуков СКД-Н,

— Газизов Данил Вагизович, 58 лет. Трест «Татспецнефтехимремстрой», слесарь-ремонтник 5-го разряда СРСУ-2,

— Гладкова Вера Петровна, 59 лет. «Нижнекамскнефтехим», аппаратчик полимеризации 5-го разряда,

— Горланов Сергей Степанович, 60 лет. «Нижнекамскнефтехим», слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6-го разряда,

— Гутов Азат Ринатович, 49 лет. «Нижнекамскнефтехим», инженер участка технического обслуживания и ремонта автоматизированных систем,

— Магсумов Алмаз Фирдависович, 35 лет. «Нижнекамскнефтехим», инженер по подготовке производства синтетических каучуков,

— Марисов Сергей Жоржевич, 49 лет. «Нижнекамскнефтехим», слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6-го разряда,

— Назипов Марат Альбертович, 27 лет. Командир отделения 29-й пожарной части отряда федеральной противопожарной службы Нижнекамского филиала управления договорных подразделений ФПС ГПС по РТ,

— Салтыков Александр Владимирович, 30 лет. «Нижнекамскнефтехим», ведущий специалист службы по капитальному строительству,

— Шагиахметов Азат Равилевич, 50 лет. Трест «Татспецнефтехимремстрой», каменщик 5-го разряда СРСУ-1,

— Шишкин Александр Федорович, 62 года. «Нижнекамскнефтехим», слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6-го разряда.

Взрыв на территории завода прогремел 31 марта. После этого начался мощный пожар. Предварительно, ЧП на мощностях СИБУРа могло произойти из-за взрыва осушителя.

