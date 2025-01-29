Опасность БПЛА может задержать рейсы в одном из аэропортов России

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В аэропорту Мурманска введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров, сообщает пресс-служба Росавиации.

Авиарейсы временно не выполняются в воздушной гавани Мурманска. О снятии ограничений Росавиация сообщает дополнительно.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале заявил, что в регионе «существует опасность прилета БПЛА».

«Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, в том числе временные закрытия воздушного пространства. Просим всех относиться с пониманием к переносу рейсов, сохранять бдительность и верить только официальным источникам информации», — написал глава региона.

Ночью 29 января временные ограничения также вводились в петербургском аэропорту Пулково. Ранним утром воздушная гавань Санкт-Петербурга начала работать в штатном режиме.

Прошедшей ночью над российскими регионами уничтожили 104 украинских беспилотника. Дроны сбивали в девяти субъектах РФ.