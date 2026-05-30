Омичи устроили давку за бесплатным мороженым на открытии набережной

В Омске 30 мая состоялось торжественное открытие обновленной набережной в парке на Зеленом острове. Организаторы приготовили для гостей насыщенную программу. Самым ожидаемым событием стала раздача тысячи порций мороженого, которая спровоцировала давку, сообщает NGS55.RU .

Десерт для гостей мероприятия на настоящем вертолете привез артист в костюме доброго волшебника, что добавило торжеству сказочного антуража и вызвало ажиотаж у взрослых и детей.

Однако праздник едва не омрачился происшествием. Желающие побыстрее получить угощение устроили давку. Организаторы мероприятия особенно переживали за детей, которых в большой толпе могли задавить. В итоге трагедию удалось избежать, никто не пострадал.

Раздача мороженого — не единственное развлечение для посетителей парка. Вечером на сцене выступили звезды российской эстрады: группа «5sta Family», а затем на сцену вышла певица Мари Краймбрери.

