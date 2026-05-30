Омичи устроили давку за бесплатным мороженым на открытии набережной
В Омске 30 мая состоялось торжественное открытие обновленной набережной в парке на Зеленом острове. Организаторы приготовили для гостей насыщенную программу. Самым ожидаемым событием стала раздача тысячи порций мороженого, которая спровоцировала давку, сообщает NGS55.RU.
Десерт для гостей мероприятия на настоящем вертолете привез артист в костюме доброго волшебника, что добавило торжеству сказочного антуража и вызвало ажиотаж у взрослых и детей.
Однако праздник едва не омрачился происшествием. Желающие побыстрее получить угощение устроили давку. Организаторы мероприятия особенно переживали за детей, которых в большой толпе могли задавить. В итоге трагедию удалось избежать, никто не пострадал.
Раздача мороженого — не единственное развлечение для посетителей парка. Вечером на сцене выступили звезды российской эстрады: группа «5sta Family», а затем на сцену вышла певица Мари Краймбрери.
