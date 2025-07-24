Окончил военный институт: стала известна личность командира рухнувшего Ан-24

Командира пассажирского самолета Ан-24, который потерпел крушение в Амурской области, звали Вячеслав Л. Образование он получил в Военном институте сил воздушной обороны имени Т.Я. Бегельдинова в казахстанском Актобе, сообщает Mash .

Мужчина жил в Иркутске. Он работал в авиакомпании «Ангара», которой и принадлежит рухнувший борт Ан-24.

28 ноября 2024 года в компании прошла трудовая инспекция. Сотрудники жаловались, что им задерживают выплаты зарплаты.

На следующий же день в компании провели проверку на предмет соблюдения транспортной безопасности. С сотрудниками провели профилактическую беседу.

В четверг Ан-24 пропал в Амурской области. Затем его обломки обнаружили в 16 км от Тынды в сторону Кувыкта. На борту находились 43 пассажира, в том числе 5 детей, и 6 членов экипажа. По предварительным данным, никто из них не выжил. Однако есть шанс, что людей могут найти при наземном осмотре.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал проверку по факту данной авиакатастрофы.