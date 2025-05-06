Огромный «дьявольский рог» вырос на затылке у россиянина. Фото

В Набережных Челнах медики провели операцию 30-летнему мужчине, у которого на голове выросла роговая кератома длиной 11 сантиметров. Из-за «дьявольского рога» мужчина не мог нормально спать, сообщает SHOT .

По словам пациента, «рог» начал расти на его затылке с 2022 года. Сперва он особо не беспокоил мужчину, однако со временем новообразование стало болеть и мешать спать.

Операцию по удалению «дьявольского рога» проводил сосудистый хирург с 25-летним стажем. По словам доктора, за всю врачебную деятельность он ни разу не сталкивался с новообразованиями таких размеров.

Хирург отметил, что кератомы, которые в народе называют дьявольскими рогами, обычно не представляют опасности, однако у его пациента новообразование выросло до критических размеров и могло стать злокачественным.

После операции россиянину также прижгли место, откуда был удален «рог». Пациента уже выписали из больницы, он находится дома.