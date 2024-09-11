Ограничение на работу аэропорта Апатит ввели в Мурманской области
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Ограничение использования воздушного пространства ввели в аэропорту Апатит в Мурманской области после атаки украинских беспилотников, сообщает пресс-служба Росавиации.
Ограничение действует с 10:30 по Москве.
Воздушная гавань перестала принимать и выпускать самолеты.
Ранее ввели временные ограничения на полеты гражданских судов в аэропорту Мурманска после атаки украинских беспилотников на регион. Дроны ВСУ пытались ударить по аэродрому Оленья.