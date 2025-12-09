Огонь охватил 700 «квадратов»: педагогический колледж горит в Новосибирске

сегодня в 08:50

Педагогический колледж горит в Новосибирске на площади 700 «квадратов»

Педагогический колледж загорелся в Новосибирске на площади 700 кв. м. Огонь ликвидируют с помощью высотной техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В тушении пожара задействованы 85 человек, привлечены 24 единицы техники.

Проведена эвакуация 670 студентов. Информации о пострадавших нет.

На опубликованном видео сотрудники МЧС по лестнице поднимаются на крышу педколледжа. Из-под нее, а также из окон на верхних этажах идет белый дым.

Тушить строение сложно из-за особенностей конструкции. Здание возвели в 1937 году. Перекрытия сделаны из дерева, они пустотные.

