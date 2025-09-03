Огненная выходка: в российском городе дети устроили поджог на 38 000 000 рублей

сегодня в 15:29

В Кургане подростки сожгли трубы для канализации на 38 000 000 рублей

В Кургане подростки подожгли пластиковые трубы для канализации и нанесли ущерб на 38 000 000 рублей, утверждает URA.RU со ссылкой на источник из сферы дорожного строительства. Крупный пожар, вспыхнувший 31 августа рядом с местной школой, уничтожил около 200 труб.

«Ущерб от сгоревших в Заозерном районе пластиковых труб составил 38 миллионов рублей», — заявил собеседник журналистов.

Площадь пожара составляла примерно 1000 квадратных метров, его тушили более часа. Перед возгоранием на трубах видели подростков, личности которых уже установлены полицией. Когда детей поймали очевидцы, ребята «косвенно признались» в поджоге, отметили журналисты.

Родителей юных поджигателей привлекли к административной ответственности.

Уральское издание добавляет, что сгоревшие трубы предназначались для устройства канализации на дороге, которую строят на улице Фарафонова.