Одной из выживших при крушении самолета в Актау оказалась 34-летняя россиянка

Одной из выживших при крушении пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау стала 34-летняя турагент Кристина Евстигнеева из Владивостока. Россиянка возвращалась домой после командировки в Баку, сообщает SHOT .

Прошедшей ночью девушка прилетела в командировку в столицу Азербайджана из московского аэропорта Внуково. По словам матери, в настоящее время дочь находится в больнице в шоковом состоянии.

Выяснилось, что на Кристину неоднократно поступали жалобы от жителей Владивостока. По словам заявителей, девушка выдавала себя за сотрудницу Coral Travel и оформляла путевки за границу, однако в результате люди не могли отправиться в долгожданный отпуск.

Всего против Кристины было подано 9 исков. Две ее компании, включая ООО «Территория отдыха», где Евстигнеева работала турагентом, были ликвидированы по решению ФНС. В начале февраля Кристину ожидает суд по одному из исков от недовольных клиентов.

В среду утром лайнер Embraer E190AR азербайджанской авиакомпании потерпел крушение в Актау. Всего на борту самолета находились 5 членов экипажа и 62 пассажира. В результате ЧП погибли минимум 10 человек. В больницы доставлены 28 выживших пассажиров.