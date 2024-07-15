Жена режиссера «Брат-3» едва не родила в застрявшем в столичной больнице лифте

Супруга режиссера фильма «Брат-3» Валерия Переверзева Юлия была одной из пяти беременных женщин, которые около часа провели в застрявшем в больнице лифте. Там она едва не родила дочь, сообщает SHOT .

Оказалось, что именно Юлия Переверзева сообщила знаменитому мужу, что оказалась в ловушке в лифте. Режиссер третьей части «Брата» вызвал ремонтную бригаду, которая вызволила будущих матерей из лифта.

Спустя три часа после инцидента Валерий и Юлия стали родителями в третий раз. У супругов родилась дочь, которую назвали Верой.

По словам Переверзева, история со сломанным лифтом, который должен был подняться на 3-й этаж, но спустился в подвал и там застрял, никак не повлияла на настроение его жены. Новоиспеченные родители принимают поздравления с рождением третьего ребенка.