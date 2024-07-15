SHOT: 5 беременных чуть не родили в застрявшем лифте столичной больницы

Пять рожениц, находящихся на последних сроках беременности, застряли в лифте столичного роддома. Одна женщина начала рожать прямо там, сообщает SHOT.

Утром 15 июля пять женщин на девятом месяце беременности поехали рожать на третий этаж родильного дома ГКБ им. Ерамишанцева на Ленской в сопровождении медсестры. Внезапно лифт отправился на минус первый этаж и там встал. Ситуация осложнялась тем, что у одной из рожениц уже начались схватки.

Женщины начали паниковать, связаться с лифтером не получалось, в лифте было очень душно. Спустя какое-то время также погас свет. Лишь у одной из пациенток ловила связь, и она смогла дозвониться до мужа. Мужчина вызвал спасателей.

Роженицы находились в лифте около часа, сейчас они рожают.