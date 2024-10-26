Один из двух сделанных зэками подкопов в липецкой ИК-2 был длиной 37 метров

Baza: зэки сделали два подкопа для побега из липецкой ИК-2

Чтобы покинуть территорию исправительной колонии № 2 в Липецкой области, шестеро зэков прорыли два крупных подкопа. Длина одного из них составляла 37 метров, сообщает Baza .

Первый подкоп преступники сделали в одном из заброшенных цехов. Он вел во внутреннюю запретную зону, по которой передвигались сотрудники ФСИН.

Второй подкоп зэки сделали под забором. По нему они покинули ИК-2. Длина одного из отверстий составляла 37 метров.

Шестеро преступников совершили побег из ИК-2 в Липецке утром 26 октября. Двоих из них уже поймали в Тамбовской области.