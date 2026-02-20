сегодня в 22:10

Один человек ранен из-за падения обломков дрона ВСУ в Краснодаре

В Краснодаре один человек получил ранения в результате падения фрагментов беспилотного Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи Романовской гимназии. Обломки дрона упали на территории промышленной зоны в районе Новороссийской улицы, неподалеку от гаражного кооператива, сообщил Оперативный штаб — Краснодарский край .

Также рядом с местом падения обломков расположены как частные домовладения, так и жилые многоквартирные дома. Пострадавшему, получившему порезы осколками стекла, была немедленно предоставлена первая медицинская помощь на месте.

По уточненным данным, в нескольких квартирах близлежащих домов была повреждена оконная остекление. Кроме того, зафиксированы повреждения восьми автомобилей и газопроводной трубы.

Происшествие также сопровождалось локальным возгоранием, которое было оперативно локализовано и потушено.

