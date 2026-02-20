Дрон ВСУ рухнул рядом с Романовской гимназией в Краснодаре

20 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстреливать Краснодар и Анапу. В результате атаки один из вражеских беспилотников рухнул рядом с Романовской гимназией в Краснодаре. Над местом происшествия в небо поднимаются клубы черного густого дыма, пишет SHOT .

На опубликованных кадрах видно, что рядом с гимназией клубится черный дым. За кадром слышны звуки работающих сигнализаций у автомобилей, а также крики людей.

«Ох, господи», — сказала за кадром автор видео с последствиями рухнувшего дрона ВСУ.

Жители Краснодара и Анапы также сообщили, что система ПВО ведет отражение воздушной атаки беспилотников со стороны Украины.

По словам очевидцев, в небе над Краснодаром раздались хлопки. Со стороны южных и юго-западных районов города было отмечено четыре или пять мощных раскатистых звуков. В поселке Яблоновский, по утверждениям местных жителей, также слышался шум авиационного двигателя.

Кроме того, взрывной звук донесся со стороны Черного моря в анапском направлении. Воздушная гавань Краснодара с 20:10 прекратила прием и отправку авиарейсов. Данных о жертвах или повреждениях на данный момент не поступало.

