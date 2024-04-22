Обвиняемый в убийстве столичного байкера Аббасов не признал свою вину на суде

Обвиняемый в убийстве 24-летнего байкера в столице Шахин Аббасов в суде не признал свою вину в намеренном убийстве. По его словам, он сожалеет о произошедшем и не планировал, чтобы так получилось, сообщает Mash.

Аббасов попросил не привлекать в качестве обвиняемых по делу своих родных.

Обвиняемый заявил, что зарезал москвича-байкера случайно. В SHOT же уточнили, что обвиняемый попросил отправить его под домашний арест, а не в СИЗО.

Шахин Аббасов также потребовал переквалифицировать дело на убийство по неосторожности.

Смертельный конфликт произошел во второй половине дня 17 апреля на Краснодарской улице между 24-летним байкером Кириллом Ковалевым и 21-летним автомобилистом Шахином Аббасовым. Ковалев сделал замечание Аббасову из-за неправильной парковки машины, которая перегородила часть пешеходной зоны.

Автолюбителю не понравилось замечание, он бросился на москвича с кулаками, затем достал нож и ударил его в живот. Вскоре злоумышленник сбежал с места преступления, стражи порядка продолжительное время искали его и сумели задержать в Ростовской области. Также следствием установлено, что 21-летний задержанный находился в России нелегально. Вместе с ним по делу об убийстве задержали отца обвиняемого, а также его друга.