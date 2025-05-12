Обвиняемый в нападении на полицейских в Махачкале находится в тяжелом состоянии

5 мая в Махачкале во дворе злоумышленники открыли огонь по полицейским. Одного из них ранили правоохранители, в настоящее время он в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в СУ СК РФ по Дагестану, пишет РИА Новости .

«Обвиняемый все еще находится в медучреждении, состояние тяжелое», — сообщили журналистам в ведомстве.

5 мая в Махачкале двое мужчин атаковали патрулирующих улицы полицейских, открыв по ним огонь. По словам главы Дагестана Сергея Меликова, злоумышленники смогли завладеть огнестрельным оружием, захватить полицейский автомобиль и попытались уйти с места преступления. Однако их план был сорван благодаря быстрой реакции правоохранителей, которые остановили и нейтрализовали нападавших.

В результате столкновения два полицейских были убиты, еще двое ранены и находятся в больнице. Трое гражданских лиц также пострадали в этом инциденте. Следственные органы Дагестана уточнили, что один из нападавших был убит на месте, второй получил.

Ранее сообщалось, что один из погибших в Махачкале автоинспектор недавно стал отцом. Его ребенок родился за три недели до происшествия.