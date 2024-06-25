Обгоревшие стены и разрушенные перекрытия: видео из сгоревшего во Фрязине здания
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ГСУ СК России по Московской области опубликовало видео из сгоревшего здания бывшего НИИ, расположенного в подмосковном Фрязине. В ролике можно увидеть обгоревшие стены, потолок, обрушившиеся перекрытия и выбитые окна.
Сотрудники СК России осмотрели разрушения в сгоревшем здании.
Пожар в бывшем здании НИИ «Платан» во Фрязине охватил площадь в 5 тыс. кв. м, спасателям удалось потушить его. Прокуратурой проводится проверка по факту возгорания. Возбуждено уголовное дело.
На данный момент известно о шести погибших в результате масштабного пожара.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о том, что врачи борются за жизнь пострадавшего при пожаре во Фрязине.
«Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее предоставить информацию родным пострадавших», — сказал Воробьев.