Обгоревшие стены и разрушенные перекрытия: видео из сгоревшего во Фрязине здания

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СК опубликовал видео из сгоревшего здания бывшего НИИ во Фрязине

ГСУ СК России по Московской области опубликовало видео из сгоревшего здания бывшего НИИ, расположенного в подмосковном Фрязине. В ролике можно увидеть обгоревшие стены, потолок, обрушившиеся перекрытия и выбитые окна.

Сотрудники СК России осмотрели разрушения в сгоревшем здании.

Пожар в бывшем здании НИИ «Платан» во Фрязине охватил площадь в 5 тыс. кв. м, спасателям удалось потушить его. Прокуратурой проводится проверка по факту возгорания. Возбуждено уголовное дело.

На данный момент известно о шести погибших в результате масштабного пожара.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о том, что врачи борются за жизнь пострадавшего при пожаре во Фрязине.

«Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее предоставить информацию родным пострадавших», — сказал Воробьев.