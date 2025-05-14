Нужно около года: мать искалеченной в Дубае модели рассказала о ее реабилитации

Мать о состоянии искалеченной в Дубае модели: реабилитация продлится около года

Мама пострадавшей в Дубае модели Марии Ковальчук заявила, что реабилитация девушки после инцидента может продлиться около года, сообщает aif.ru.

«Сейчас еще идет реабилитация, продлится она около года», — сказала Анна Ковальчук.

Марию 19 марта нашли на обочине дороги в Дубае с переломом конечностей и позвоночника. Скорее всего, по данным правоохранителей, она упала в высоты. Семья и близкие считают, что та стала жертвой торговли людьми и сексуального насилия.

Перед инцидентом 20-летняя модель побывала на вечеринке у местных шейхов, а оттуда уехала к двум неизвестным мужчинам в отель. Она не выходила на связь больше недели, затем ее нашли изувеченной. После этой ситуации российские модели и работницы эскорт-услуг начали массово отказываться от поездок в Дубай.

Знакомая Марии Олеся Малибу считает, что пострадавшая не могла по собственной воле отправиться на скандальную закрытую вечеринку.