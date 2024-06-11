Новоалександровка в ДНР перешла под контроль российских сил
Военкор Котенок: ВС РФ освободили населенный пункт Новоалександровка в ДНР
Населенный пункт Новоалександровка в Донецкой Народной Республике перешел под контроль российских сил, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.
ВС РФ полностью выбили подразделения украинской армии с западных окраин поселка.
Новоалександровка расположена северо-западнее Очеретина на донецком направлении спецоперации.
В данный момент в ДНР российские бойцы продолжают вести штурм Урожайного, где берут ВСУ в клещи.
Днем ранее стало известно об освобождении находящегося неподалеку Старомайорского.