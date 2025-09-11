Нижегородца признали виновным в сотрудничестве с украинскими спецслужбами

В Нижегородском областном суде завершилось рассмотрение дела местного жителя, подозреваемого в работе на украинские спецслужбы. Ему был вынесен обвинительный приговор, сообщает pravda-nn.ru .

По данным УФСБ России по Нижегородской области, мужчина, действуя из корыстных побуждений и рассчитывая получить деньги, по своей инициативе установил контакт с представителями иностранной разведки через интернет.

В процессе взаимодействия с зарубежной спецслужбой он занимался сбором и пересылкой сведений о военнослужащих и военных объектах министерства обороны, находившихся в пределах Нижегородской области.

Следственным отделом УФСБ по региону в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством, международной или иностранной организацией).

В соответствии с судебным решением, обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также применено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года.