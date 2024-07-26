Нижегородский разбойник прятался от полиции в кустах после неудачного налета

В Нижегородской области задержали мужчину после разбойного нападения на женщину

В Сергаче Нижегородской области мужчину задержали после разбойного нападения на женщину. Он угрожал даме убийством и отобрал у нее банковские карты, мобильник и зарядку, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

По данным следствия, незнакомец постучался к женщине вечером, после чего попросился переночевать. Нижегородка вежливо отказала гостю, однако он вскоре проник в ее дом и встретил хозяйку на кухне с ножом.

На протяжении нескольких часов налетчик требовал у женщины отдать ему деньги и телефон. В один момент женщине удалось выпрыгнуть в окно, убежать к соседке и вызвать полицию.

Силовики поймали налетчика в кустах на заброшенном участке, неподалеку от дома женщины — там злоумышленник пытался спрятаться. При задержании мужчина оказал сопротивление, и полицейским пришлось применить силу.

Нападавшим оказался 37-летний житель Татарстана, ранее судимый. Он признался в содеянном.

По факту нападения на женщину возбуждено уголовное дело. Обвиняемый отправлен под стражу.