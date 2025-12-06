Незадачливого пермского ухажера будут судить за попытку удивить девушку цветами
«Жажда романтики» обернулась судом для жителя Перми, решившего впечатлить случайную знакомую необычным образом. Мужчина дважды ограбил цветочные магазины, чтобы впечатлить девушку, сообщает URA.RU.
Предварительно известно, что, встретившись во дворе, молодые люди разговорились, девушка пожаловалась на недостаток романтических жестов. В ответ мужчина многозначительно заявил, что исправит эту ситуацию, затем исчез.
Через какое-то время выяснилось, что кавалер отправился на поиски цветов. Желая сэкономить, он ограбил сначала один цветочный киоск, а затем, получив упрек в скромности букета, совершил кражу и во втором ларьке.
Свидание было прервано сотрудниками полиции. В итоге романтический порыв привел к возбуждению уголовного дела.
