Незадачливого пермского ухажера будут судить за попытку удивить девушку цветами

Предварительно известно, что, встретившись во дворе, молодые люди разговорились, девушка пожаловалась на недостаток романтических жестов. В ответ мужчина многозначительно заявил, что исправит эту ситуацию, затем исчез.

Через какое-то время выяснилось, что кавалер отправился на поиски цветов. Желая сэкономить, он ограбил сначала один цветочный киоск, а затем, получив упрек в скромности букета, совершил кражу и во втором ларьке.

Свидание было прервано сотрудниками полиции. В итоге романтический порыв привел к возбуждению уголовного дела.

