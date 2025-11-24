Невеста из Петербурга сломала руку за 2 часа до свадьбы в попытках снять TikTok

За два часа до бракосочетания жительница Санкт-Петербурга получила перелом руки, пытаясь воспроизвести вирусный ролик из TikTok, сообщает Baza .

Мария готовилась к торжеству в гостинице вместе с визажистами и парикмахерами, а процесс подготовки фиксировался на камеру.

Внезапно невесте захотелось воплотить в жизнь модный свадебный тренд — пробежку в свадебном платье по коридору отеля. Сначала все шло по плану, но в самый неподходящий момент каблук Марии запутался в ткани платья, и при падении она сломала руку.

До официальной регистрации брака оставалось менее двух часов, но Мария, чтобы не сорвать свадьбу, решила скрыть свою травму. Лишь после произнесения долгожданного «Да!» она призналась близким, что все это время стояла со сломанной рукой. Сразу после регистрации девушку доставили в травмпункт, где медики выявили перелом со смещением и зафиксировали руку гипсом.

