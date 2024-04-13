Неизвестный с ножом и огнестрельным оружием атаковал торговый центр в Сиднее

Неизвестный с ножом и огнестрельным оружием напал на посетителей торгового центра в центре австралийского Сиднея, сообщает Baza .

Предварительно, известно о 6 погибших, однако их число продолжает расти. Еще несколько человек получили ранения. Среди пострадавших есть дети.

К настоящему моменту нападавший был ликвидирован правоохранителями. При этом полиция проверяет сведения, что у преступника был сообщник, который еще может находиться внутри здания.