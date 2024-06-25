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Небензя: реакция ООН на теракт в Севастополе говорит об их двойных стандартах

Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что реакция секретариата организации на атаку в Севастополе говорит об их двойных стандартах, сообщает РИА Новости.

По словам Небензя, западные СМИ замалчивают трагедию, и это неудивительно. Их мало интересуют жизни мирных россиян.

«Еще большее сожаление вызывает отсутствие какой-либо значимой реакции со стороны секретариата ООН, который должен противостоять таким очевидным преступлениям и нарушениям международного права. Это наглядный пример двойных стандартов Секретариата ООН», — добавил дипломат.

При атаке ВСУ на городской пляж Учкуевка под Севастополем кассетными ракетами американского производства днем 23 июня погибли 4 человека, ранен 151.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов указал, что организаторам удара по мирным жителям не удастся спрятаться за океаном.