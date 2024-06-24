Антонов: США встали на сторону международного терроризма

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Американцам не удастся скрыться за океаном после атаки Севастополя ракетами США ATACMS заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Обстрел Севастополя американскими ATACMS показал, что администрация США встала на сторону международного терроризма», — указал дипломат, его цитирует РИА Новости.

Посол добавил, что американцам не отсидеться за океаном и не уйти от ответственности.

При атаке ВСУ на городской пляж Учкуевка под Севастополем кассетными ракетами американского производства в воскресенье днем погибли 4 человека, ранены 151.