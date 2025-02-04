«Не подумал, что взрыв»: очевидец о первых минутах случившегося в «Алых парусах»

Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве

Очевидец взрыва в московском ЖК «Алые паруса» рассказал о первых минутах после произошедшего. По его словам, когда он зашел в подъезд, то не заметил ничего подозрительного, сообщает ТАСС .

«Я ни на чем не заострял внимания. Подошел к лифту, из него вышла компания. Второй человек нажал „этаж“, двери закрылись, но лифт еще не тронулся. И в этот момент раздался такой… Я сразу не подумал, что это взрыв», — рассказал свидетель.

По его словам, после этого он увидел клубы пыли, раздались крики «Вызывайте скорую». Мужчина стал звонить в МЧС.

Главу федерации бокса ДНР и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна убили в ЖК «Алые паруса» 3 февраля. В 09:50 в холле одного из домов произошел взрыв самодельного устройства.

Саркисяна увезли в реанимацию, но там он скончался.

Ранее сообщалось, что при взрыве в ЖК «Алые паруса» также погиб убийца-смертник. По предварительным данным, 55-летнего мужчину звали Парур Е. Он мог служить в элитных войсках.