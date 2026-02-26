Не белый и пушистый? Якобы избитый в лифте ставрополец мог сам вызвать конфликт

Автор новостного канала Stav Now Муза Шварц рассказал альтернативную версию потасовки с участием брата блогера Евгения Куцаева Стаса, случившейся в лифте одного из ставропольских ЖК. Поговорив со вторым участником конфликта, он заявил, что молодой человек сам накалил ситуацию и ударил первым.

Не белый и пушистый?

Шварц отметил, что от горожан давно поступают жалобы на неадекватное поведение Стаса. Его охарактеризовали как дерзкого и заносчивого. Парень не раз оказывался в неприятных ситуациях вместе со своими друзьями, был избит и попадал в городские паблики как участник драк. Еще он постоянно доставал соседей провокационным поведением.

В подтверждение этих слов Муза показал видео и фото, изобличающие Куцаева. На кадрах с экрана домофона, установленного одной из квартир соседей, видно, как Стас распивает пиво вместе со своим другом в подъезде. В какой-то момент молодые люди подошли вплотную к двери и начали угрожать.

«Завтра каждого мать и отца в***** в рот и ж*** каждого пацана», — произнес прямо в камеру друг Куцаева.

На заднем фоне сам Стас кричит: «Пусть выйдут, выходите».

После угрозы со стороны соседей вызвать полицию парни быстро ретировались. Как добавил Шварц, в дальнейшем муж девушки, которой нахамили приятели, подрался с ними, но заявление те не подали, потому что знали о видеозаписи, зафиксировавшей их грубые высказывания.

Муза поделился фото избитого Стаса и его приятелей. Он рассказал, что парни в очередной раз полезли в драку и огребли.

Что произошло в лифте?

24 февраля Евгений Куцаев рассказал, что его брат Станислав стал жертвой жестокого нападения со стороны пьяного соседа. Молодого человека избили в лифте якобы за то, что он нажал на кнопку, чтобы этот самый лифт вызвать.

По мнению Шварца, нашумевший конфликт — это аналогичная история. Зачинщиком, по его словам, был Стас: он высказал в адрес супруги соседа нелицеприятные вещи. Именно молодой человек первым ударил мужчину, у которого на руках был босой ребенок. Рука у парня оказалась не сломана, на кисти гематома, схожая с той, что остается после сильного удара.

Заявления о том, что якобы напавший сосед размахивал удостоверением ветерана СВО — выдумка братьев Куцаевых, отметил Муза. Он поговорил с мужчиной, которого обвинили в нападении. Николай рассказал, что никогда не был на спецоперации, а в руках в момент конфликта держал телефон.

Рассказы братьев о том, что гражданин отбывал срок в тюрьме, не соответствуют действительности. Мужчина посетовал, что его начали травить в Сети. Куцаевы заявили, что Николай был пьян во время драки — это тоже не так, уточнил он. В ходе потасовки он также получил травмы — ссадины, синяки и ушиб головы, болит колено.

Николай рассказал, что конфликт действительно начался из-за сделанного замечания по поводу вызванных на 1 этаж лифтов. В ходе словесной перепалки жена попросила молодого человека успокоиться, потому что в лифте находились дети. После этого Стас начал материться в ее адрес. Тут уже не выдержал мужчина и ответил ему в той же манере. В ту же секунду Николай получил удар в глаз. Он запаниковал и передал ребенка, который находился на руках, жене. Завязалась драка.

Шварц добавил, что Николай теперь ищет адвоката, чтобы вернуть себе честное имя. Кроме того, жильцы хотят написать коллективное заявление, чтобы выселить Стаса из съемной квартиры.

Парень же намерен посадить оппонента, а тот отмечает, что просто отстоял честь супруги и защитил своих детей. Как бы то ни было, во всем предстоит разобраться правоохранителям.

