Лифты раздора: житель Ставрополя нажал на кнопку и получил по голове от соседа

Пьяный неадекват в Ставрополе жестоко избил парня за то, что тот вызвал лифт

Ставропольский блогер Евгений Куцаев рассказал в Instagram*, что его брат Станислав стал жертвой жестокого нападения со стороны пьяного соседа. Молодого человека избили в лифте за то, что он нажал на кнопку, чтобы этот самый лифт вызвать.

Станислав рассказал, что зашел в подъезд и подошел к лифтам. Там стоял мужчина с женой и маленькими детьми. Парень вызвал все 3 лифта, открылись двери грузового (он стоял на 1 этаже), все зашли в него.

Вдруг сосед спросил, зачем молодой человек вызывает все лифты вниз. Тот пояснил, что для удобства. Такой ответ не удовлетворил неадеквата, он начал переходить на личности, завязалась перепалка.

«Поднимаемся до моего этажа, и начинается стычка», — пояснил Станислав.

Во время избиения мужчина кричал, что якобы является ветераном СВО. Предположительно, учинивший расправу сосед был в алкогольном опьянении. Весь холл на этаже залит кровью пострадавшего.

В результате нападения у парня оказались сломаны рука и нос, диагностированы множественные ушибы головы. Побои зафиксировали в травмпункте.

Напротив лифта висит камера наблюдения, с нее намерены снять видео.

* Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

