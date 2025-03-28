Названы причины задымления и пожара на «Савеловской»

Задымление на станции БКЛ метро Москвы «Савеловская» произошло из-за поломки подвагонного оборудования, утверждает «Осторожно, Москва» . По данным канала, задымилась одна из частей этого оборудования.

По предварительным данным, сейчас указанная версия рассматривается как основная причина произошедшего. Выяснением более точных обстоятельств задымления займется специальная комиссия.

Сотрудник столичной подземки также сообщил журналистам, что пожар в поезде, предварительно, случился из-за возгорания аккумулятора в подвагонном оборудовании одного из вагонов.

Задымление на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) «Савеловская» произошло около полудня 28 марта. Из-за инцидента пассажиров эвакуировали, а станцию временно закрыли.