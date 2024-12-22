Названа причина крушения Ан-2 на Камчатке, экипаж которого чудом выжил

Причиной крушения грузового самолета Ан-2 на Камчатке стало обледенение корпуса. Пилот сделал все возможное, чтобы увести воздушное судно из горной местности, когда оно начало стремительно терять высоту, пишет Life.ru .

Предварительно известно, что самолет скользил примерно 30 метров по снегу, затем перевернулся. Причиной авиакатастрофы считают обледенение, но это еще предстоит проверить компетентным экспертам.

Экипаж грузового Ан-2 из трех человек выжил. Мужчин нашли в тот момент, когда провизия и топливо, за счет которого они грелись, заканчивалась. Спасатели эвакуировали выживших, затем их госпитализировали. Одного из пострадавших прооперировали, у него была черепно-мозговая травма.

Ранее сообщалось, что Ан-2 пропал с радаров 19 декабря. Из-за плохой погоды самолет быстро перестали искать с воздуха, но к поисково-спасательной операции подключили специалистов на снегоходах.