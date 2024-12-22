Названа причина крушения Ан-2 на Камчатке, экипаж которого чудом выжил
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Причиной крушения грузового самолета Ан-2 на Камчатке стало обледенение корпуса. Пилот сделал все возможное, чтобы увести воздушное судно из горной местности, когда оно начало стремительно терять высоту, пишет Life.ru.
Предварительно известно, что самолет скользил примерно 30 метров по снегу, затем перевернулся. Причиной авиакатастрофы считают обледенение, но это еще предстоит проверить компетентным экспертам.
Экипаж грузового Ан-2 из трех человек выжил. Мужчин нашли в тот момент, когда провизия и топливо, за счет которого они грелись, заканчивалась. Спасатели эвакуировали выживших, затем их госпитализировали. Одного из пострадавших прооперировали, у него была черепно-мозговая травма.
Ранее сообщалось, что Ан-2 пропал с радаров 19 декабря. Из-за плохой погоды самолет быстро перестали искать с воздуха, но к поисково-спасательной операции подключили специалистов на снегоходах.