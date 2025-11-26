Насиловал 4 года: приезжий надругался над дочерью своей сожительницы в Москве

Приезжий 4 года насиловал дочь своей гражданской жены в Москве

В столице уроженца Волгоградской области приговорили к 15 годам заключения в колонии строгого режима за систематическое растление несовершеннолетней дочери своей сожительницы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Мужчину признали виновным в изнасиловании, иных насильственных действиях сексуального характера, половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, и развратных действиях.

С февраля 2019 года по апрель 2023 года осужденный в квартире дома, расположенного в Гороховом и Елизаветинском переулках, совершал в отношении девочки противоправные действия сексуального характера. Лишь спустя долгое время та рассказала обо всем матери.

По делу был проведен комплекс необходимых следственных действий: собраны материалы о личности фигуранта, допрошены свидетели, получены заключения судебных экспертиз и т. д. Все это в совокупности с иными доказательствами полностью подтвердило вину подсудимого. Результатом стал вынесенный приговор.

