Напавший на школу в Уфе может быть сыном высокопоставленных госслужащих

По предварительным данным, родители девятиклассника, напавшего во вторник на школу в Уфе, занимают высокопоставленные должности в ФНС в Башкирии, сообщает SHOT .

Telegram-канал пишет, что отец мальчика работает начальником инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Башкирии. Мать школьника занимает пост и. о. начальника правового отдела в межрайонной инспекции ФНС.

3 января девятиклассник атаковал гимназию № 16 в Уфе. Сначала сообщалось, что он выстрелил из пневматического оружия в троих учеников и учителя истории, но первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев опроверг информацию раненых. После атаки школьник взорвал петарду, а затем его задержали.

По словам главы региона Радия Хабирова, с собой у подростка был игрушечный автомат и нож. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются мотивы школьника.

Вскоре после ЧП выяснилось, что парень вел свой Telegram-канал, в котором публиковал контент о себе и жизни. Он жаловался на то, что недавно его перевели в другой класс, и говорил, что разочаровался в жизни.

